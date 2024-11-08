Боец ВСУ считает, что военнообязанные должны заранее готовиться к боевым действиям

Мобилизованные военнообязанные. Иллюстративное фото: УНИАН

Украинские мужчины, которых сейчас мобилизуют для войны против российских оккупантов, совсем для этого не подходят. Мобилизацию в Украине нельзя назвать успешной по нескольким причинам.

Об этом в интервью ТСН заявил командир взвода БПЛА 2-го Интернационального Легиона обороны Украины с псевдонимом "Чили".

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В чем основные пороки мобилизованных

По его словам, мужчины мобилизационного возраста прекрасно понимают, что в любой момент могут оказаться на поле боя, но ничего не делают для того, чтобы подготовиться или научиться основным навыкам.

"Они знают закон и понимают, что не имеют троих детей для отсрочки. Но все же надеются на какое-то чудо. В результате они оказываются в штурмовых подразделениях, получают ранения и жалуются", — отмечает военный.

Он советует тем, кто подлежит мобилизации, заблаговременно подыскать себе подходящее подразделение.

"На войне много профессий, не все из них связаны с боями в окопах. Существует множество других сфер, таких как медиа или дешифрование, где люди могут быть полезны и получать доход без необходимости участвовать в штурмах", — поделился "Чили".

По его словам, есть случаи, когда люди жалуются на принудительную мобилизацию.

"Например, был знаком, которого поймали, и уже на следующий день он оказался на передовой. Лично я таких случаев не знаю, но возможно такое случается. Проблема в том, что люди часто не заботятся о своем будущем и позволяют обстоятельствам решить за них. Если ты сам не определишь свою судьбу, это сделает кто-то другой", – отмечает военный.

Напомним, мы раньше писали о том, какая разница между мобилизованным, добровольцем и контрактником.

Добавим, в ТЦК объясняли, какая альтернатива мобилизации бывает в военное время.