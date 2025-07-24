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Не мобілізація основна — Залужний назвав пріоритетне завдання

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 17:56
Війна майбутнього — Залужний назвав, від чого залежатиме
Валерій Залужний. Фото: кадр з відео

Колишній головнокомандувач Збройних сил України та посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що країна має не думати, як залучити більше людей на війну. Він вважає, що варто працювати над створенням дронів.

Про це Валерій Залужний сказав в інтервʼю LB Live.

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Необхідність створення дронів

Залужний зауважив, що війна майбутнього не буде залежати від кількості військовослужбовців.

"Два фактори основних майбутньої війни, не сьогоднішньої, та, яка буде колись, демографічні — людей дійсно немає ні в Росії, ні в Україні. Та кількість втрат, яка припала на населення в Україні та Росії, вона уже, можна сказати, виявилася критичною", — каже він.

За його словами, в РФ наразі стоїть вибір, що в 2026 році або дійсно набирати знову "мʼясо", але брати вже його там в Петербурзі, в Москві і в решті міст, або щось думати. 

"Скоріш за все цей варіант неприпустимий. Чому? Тому що може хтось знайтися в Україні, хто зробить мільярд безпілотників, які будуть коштувати 5 доларів і буде абсолютно все рівно, скільки людей поставить Росія", — зазначив Залужний.

За його словами, необхідно створити таку кількість дронів, яка нівелює перевагу Росії в особовому складі. 

Нагадаємо, 8 липня Залужному виповнилося 52 роки. Новини.LIVE розповідали цікаві факти про ексголовнокомандувача ЗСУ.

Раніше Залужний висловився про можливість повернення кордонів 1991 року.

війна ЗСУ Україна Валерій Залужний мобілізація дрони
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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