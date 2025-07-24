Война будущего — Залужный назвал, от чего будет зависеть

Не мобилизация основная — Залужный назвал приоритетную задачу
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страна должна не думать, как привлечь больше людей на войну. Он считает, что стоит работать над созданием дронов.
Об этом Валерий Залужный сказал в интервью LB Live.
Необходимость создания дронов
Залужный отметил, что война будущего не будет зависеть от количества военнослужащих.
"Два фактора основных будущей войны, не сегодняшней, та, которая будет через некоторое время, демографические — людей действительно нет ни в России, ни в Украине. То количество потерь, которое пришлось на население страны в Украине и России, оно уже, можно сказать, оказалось критическим", — говорит он.
По его словам, в РФ сейчас стоит выбор, что в 2026 году либо действительно набирать снова "мясо", но брать уже его там в Петербурге, в Москве и в остальных городах, либо что-то думать.
"Скорее всего этот вариант недопустим. Почему? Потому что может кто-то найтись в Украине, кто сделает миллиард беспилотников, которые будут стоить 5 долларов и будет абсолютно все равно, сколько людей поставит Россия", — отметил Залужный.
По его словам, необходимо создать такое количество дронов, которое нивелирует преимущество России в личном составе.
Напомним, 8 июля Залужному исполнилось 52 года. Новини.LIVE рассказывали интересные факты об экс-главнокомандующем ВСУ.
Ранее Залужный высказался о возможности возвращения границ 1991 года.
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