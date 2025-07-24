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Не мобилизация основная — Залужный назвал приоритетную задачу

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 17:56
Война будущего — Залужный назвал, от чего будет зависеть
Валерий Залужный. Фото: кадр из видео

Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что страна должна не думать, как привлечь больше людей на войну. Он считает, что стоит работать над созданием дронов.

Об этом Валерий Залужный сказал в интервью LB Live.

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Необходимость создания дронов

Залужный отметил, что война будущего не будет зависеть от количества военнослужащих.

"Два фактора основных будущей войны, не сегодняшней, та, которая будет через некоторое время, демографические — людей действительно нет ни в России, ни в Украине. То количество потерь, которое пришлось на население страны в Украине и России, оно уже, можно сказать, оказалось критическим", — говорит он.

По его словам, в РФ сейчас стоит выбор, что в 2026 году либо действительно набирать снова "мясо", но брать уже его там в Петербурге, в Москве и в остальных городах, либо что-то думать.

"Скорее всего этот вариант недопустим. Почему? Потому что может кто-то найтись в Украине, кто сделает миллиард беспилотников, которые будут стоить 5 долларов и будет абсолютно все равно, сколько людей поставит Россия", — отметил Залужный.

По его словам, необходимо создать такое количество дронов, которое нивелирует преимущество России в личном составе.

Напомним, 8 июля Залужному исполнилось 52 года. Новини.LIVE рассказывали интересные факты об экс-главнокомандующем ВСУ.

Ранее Залужный высказался о возможности возвращения границ 1991 года.

война ВСУ Украина Валерий Залужный мобилизация дроны
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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