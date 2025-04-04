Бойові виплати в ЗСУ - як отримати недоотримані виплати

Українські військовослужбовці. Фото: 37 бригада морської піхоти

Якщо військовослужбовець з якихось причин не отримав повністю чи недоотримав бойові виплати, він має звернутися до фінансової служби своєї військової частини. Якщо на цьому рівні він не отримає відповіді і не відновить бойові виплати, військовий може звернутися до прокуратури чи навіть подати позов до суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Недоотримані бойові — куди звертатися

До юристів звернувся військовослужбовець, який під час бойового завдання отримав травму і потрапив у шпиталь.

Військовий розповів, що він не отримав більшу частину бойових виплат, і поцікавився, що йому робити у такій ситуації.

"Направте запит до фінансової служби Вашої військової частини з вимогою надати вам деталізовану інформацію щодо нарахованих і виплачених коштів", — зазначив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Прокуратура і судовий позов

Дерій також пояснив військовослужбовцю, як діяти, якщо фінансова служба не надасть такої інформації.

"Якщо Вам відмовляють у наданні такої інформації, зверніться з рапортом до командира частини", — підкреслив юрист.

Він також додав, що у випадку проблем на рівні військової частини воїн може звернутися до військової прокуратури чи навіть суду.

"Якщо військова частина продовжує ігнорувати ваші звернення, подавайте адміністративний позов до окружного адміністративного суду щодо зобов’язання здійснити виплату", — наголосив Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи чекати змін у виплатах для Збройних сил України з квітня 2025 року.

Додамо, ми повідомляли про те, з яких причин виплату бойових можуть скасувати.