Боевые выплаты в ВСУ - как получить недополученные выплаты

Украинские военнослужащие. Фото: 37 бригада морской пехоты

Если военнослужащий по каким-то причинам не получил полностью или недополучил боевые выплаты, он должен обратиться в финансовую службу своей воинской части. Если на этом уровне он не получит ответа и не восстановит боевые выплаты, военный может обратиться в прокуратуру или даже подать иск в суд.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился военнослужащий, который во время боевого задания получил травму и попал в госпиталь.

Военный рассказал, что он не получил большую часть боевых выплат, и поинтересовался, что ему делать в такой ситуации.

"Направьте запрос в финансовую службу Вашей воинской части с требованием предоставить вам детализированную информацию о начисленных и выплаченных средствах", — отметил в ответе юрист Владислав Дерий.

Прокуратура и судебный иск

Дерий также объяснил военнослужащему, как действовать, если финансовая служба не предоставит такой информации.

"Если Вам отказывают в предоставлении такой информации, обратитесь с рапортом к командиру части", — подчеркнул юрист.

Он также добавил, что в случае проблем на уровне воинской части воин может обратиться в военную прокуратуру или даже суд.

"Если воинская часть продолжает игнорировать ваши обращения, подавайте административный иск в окружной административный суд об обязательстве осуществить выплату", — подчеркнул Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, ждать ли изменений в выплатах для Вооруженных сил Украины с апреля 2025 года.

Добавим, мы сообщали о том, по каким причинам выплату боевых могут отменить.