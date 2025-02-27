Звільнення із ЗСУ - обхідний лист, куди звертатися, ящко його не підписують

Українські військовослужбовці ЗСУ. Фото: president.gov.ua

Для звільнення з лав Збройних сил України військовослужбовець має підписати обхідний лист. Якщо обхідний лист у військовій частині не підписують, можна подати скаргу до Міноборони чи оперативного командування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Українські військовослужбовці мають право на звільнення з лав Збройних сил України за наявності законних підстав.

Це можливо навіть під час особливого періоду, пов’язаного із запровадженням воєнного стану.

Для того, аби завершити процедуру звільнення, військовослужбовець має підписати обхідний лист у своїй військовій частині.

Що робити, якщо обхідний лист не підписують

До юристів звернувся військовий, який пояснив, що йому не підписують обхідний лист.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що робити у такому випадку, коли процес звільнення військовослужбовця гальмується.

"Подайте скаргу до Міноборони, Генштабу, оперативного командування", — підкреслив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які причини для звільнення із ЗСУ є чинними під час війни.

Додамо, ми повідомляли про те, які виплати мають отримати військові під час звільнення із ЗСУ.