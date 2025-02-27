Увольнение из ВСУ — обходной лист, куда обращаться, если его не подписывают

Не подписывают обходной лист в ВСУ — куда обращаться
Для увольнения из рядов Вооруженных сил Украины военнослужащий должен подписать обходной лист. Если обходной лист в воинской части не подписывают, можно подать жалобу в Минобороны или оперативное командование.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Увольнение из ВСУ с обходным листом
Украинские военнослужащие имеют право на увольнение из рядов Вооруженных сил Украины при наличии законных оснований.
Это возможно даже во время особого периода, связанного с введением военного положения.
Для того чтобы завершить процедуру увольнения, военнослужащий должен подписать обходной лист в своей воинской части.
Что делать, если обходной лист не подписывают
К юристам обратился военный, который объяснил, что ему не подписывают обходной лист.
Юрист Владислав Дерий объяснил, что делать в таком случае, когда процесс увольнения военнослужащего тормозится.
"Подайте жалобу в Минобороны, Генштаб, оперативное командование", — подчеркнул Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, какие причины для увольнения из ВСУ действуют во время войны.
Добавим, мы сообщали о том, какие выплаты должны получить военные при увольнении из ВСУ.
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