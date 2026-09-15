На Сумщині чоловіка засудили за неявку до ТЦК після повістки

Чоловіка ведуть у залу суду. Фото ілюстративне: УНІАН

На Сумщині чоловік після проходження ВЛК отримав повістку на відправку до військової частини, однак наступного дня до ТЦК не прийшов. У суді він пояснив це необхідністю доглядати за хворою матір'ю. Відстрочку чоловік оформив уже після відкриття кримінального провадження.

Про це йдеться у вироку Роменського міськрайонного суду Сумської області від 9 вересня 2026 року, інформує Новини.LIVE.

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Отримав повістку після ВЛК

За матеріалами справи, 18 жовтня 2024 року військовозобов'язаного викликали до ТЦК для уточнення облікових даних. Того ж дня він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби.

Після ВЛК чоловіку вручили мобілізаційне розпорядження та повістку. Він мав наступного дня, 19 жовтня, прибути до ТЦК для відправлення у складі команди до військової частини. Однак у визначений час чоловік не з'явився та про поважні причини неявки не повідомив. На той момент документів, які давали б йому право на відстрочку, він не надав. У матеріалах справи також є його письмова заява, у якій чоловік зазначив, що усвідомлює наслідки та відмовляється від мобілізації і проходження військової служби.

Пояснив неявку доглядом за матір'ю

У суді обвинувачений фактично визнав, що після отримання повістки до ТЦК не прийшов. За його словами, він не міг залишити саму хвору матір. Водночас чоловік підтвердив, що на той момент документів про догляд за нею не мав, а про цю обставину працівникам ТЦК не повідомляв.

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Під час розгляду справи свідки дали різні показання щодо того, з ким на той момент проживала мати обвинуваченого. Зокрема, сама жінка розповіла суду, що восени 2024 року жила одна, тоді як син зі співмешканкою та маленькою дитиною мешкав у квартирі. За її словами, до ТЦК він не поїхав, оскільки залишався з дитиною, поки співмешканка була на роботі.

Відстрочку чоловік отримав пізніше

Право на відстрочку через догляд за матір'ю чоловік оформив уже після подій, через які опинився під судом. Зокрема, відповідна довідка ТЦК від 28 лютого 2025 року підтверджувала надання йому відстрочки з цієї підстави. Захист просив через зміну обставин звільнити чоловіка від кримінальної відповідальності. Суд із цим не погодився, зазначивши, що пізніше отримана відстрочка не скасовує факту неявки після отримання повістки, коли права на неї обвинувачений ще не мав.

Яке покарання призначив суд

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловіку призначили три роки позбавлення волі, але звільнили від реального відбування покарання з випробуванням. Іспитовий строк становить два роки. У цей період він має з'являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи.

Раніше Новини.LIVE писали, що на Сумщині суд розглянув схожу справу військовозобов'язаного, який після проходження ВЛК отримав бойову повістку, але до збірного пункту не прийшов. Чоловік пояснив, що боявся служити, проте згодом усе-таки був мобілізований до Нацгвардії. Суд призначив йому 25,5 тисячі гривень штрафу та дозволив сплачувати його протягом року.

Ще одного чоловіка, як повідомляли Новини.LIVE, судили у Львові після відмови від бойової повістки. Він пройшов ВЛК та був визнаний придатним до служби, однак відмовився отримувати повістку на відправку, а у визначений день до ТЦК не з'явився. Під час розгляду справи чоловік визнав провину.

Також Новини.LIVE інформували, що на Івано-Франківщині ТЦК звернувся до суду через військовозобов'язаного, який не з'являвся за повістками для уточнення облікових даних. Суд тимчасово обмежив чоловіку право керувати автомобілем — заборона діятиме, доки він особисто не прибуде до територіального центру комплектування.