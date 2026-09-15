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Главная Мобилизация Не явился в ТЦК после получения повестки: как суд наказал мужчину

Не явился в ТЦК после получения повестки: как суд наказал мужчину

Ua ru
15 сентября 2026 03:31
В Сумской области мужчину приговорили к наказанию за неявку в ТЦК после получения повестки
Мужчину ведут в зал суда. Фото иллюстративное: УНИАН

В Сумской области мужчина после прохождения ВЛК получил повестку о направлении в воинскую часть, однако на следующий день в ТЦК не явился. В суде он объяснил это необходимостью ухаживать за больной матерью. Отсрочку мужчина оформил уже после возбуждения уголовного дела.

Об этом говорится в приговоре Роменского горрайонного суда Сумской области от 9 сентября 2026 года, сообщает Новини.LIVE.

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Получил повестку после ВЛК

Согласно материалам дела, 18 октября 2024 года военнообязанного вызвали в ТЦК для уточнения учетных данных. В тот же день он прошел военно-медицинскую комиссию, которая признала его годным к военной службе.

После ВЛК мужчине вручили мобилизационное распоряжение и повестку. На следующий день, 19 октября, он должен был прибыть в ТЦК для отправки в составе команды в воинскую часть. Однако в назначенное время мужчина не явился и о веских причинах неявки не сообщил. На тот момент документов, дающих ему право на отсрочку, он не представил. В материалах дела также имеется его письменное заявление, в котором мужчина указал, что осознает последствия и отказывается от мобилизации и прохождения военной службы.

Объяснил неявку уходом за матерью

В суде обвиняемый фактически признал, что после получения повестки в ТЦК не явился. По его словам, он не мог оставить больную мать одну. В то же время мужчина подтвердил, что на тот момент документов об уходе за ней у него не было, а об этом обстоятельстве сотрудникам ТЦК не сообщал.

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В ходе рассмотрения дела свидетели дали разные показания относительно того, с кем на тот момент проживала мать обвиняемого. В частности, сама женщина рассказала суду, что осенью 2024 года жила одна, тогда как сын с сожительницей и маленьким ребенком проживал в квартире. По ее словам, в ТЦК он не поехал, поскольку оставался с ребенком, пока сожительница была на работе.

Отсрочку мужчина получил позже

Право на отсрочку в связи с уходом за матерью мужчина оформил уже после событий, из-за которых оказался под судом. В частности, соответствующая справка ТЦК от 28 февраля 2025 года подтверждала предоставление ему отсрочки по этому основанию. Защита просила в связи с изменением обстоятельств освободить мужчину от уголовной ответственности. Суд с этим не согласился, отметив, что полученная позднее отсрочка не отменяет факта неявки после получения повестки, когда права на неё у обвиняемого ещё не было.

Какое наказание назначил суд

Суд признал мужчину виновным в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации. Мужчине назначили три года лишения свободы, но освободили от реального отбывания наказания с испытательным сроком. Испытательный срок составляет два года. В этот период он должен являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства или работы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Сумской области суд рассмотрел аналогичное дело военнообязанного, который после прохождения ВЛК получил боевую повестку, но в сборный пункт не явился. Мужчина объяснил, что боялся служить, однако впоследствии все-таки был мобилизован в Нацгвардию. Суд назначил ему штраф в размере 25,5 тысячи гривен и разрешил выплачивать его в течение года.

Еще одного мужчину, как сообщали Новини.LIVE, судили во Львове после отказа от боевой повестки. Он прошел ВЛК и был признан годным к службе, однако отказался получать повестку на отправку, а в назначенный день в ТЦК не явился. В ходе рассмотрения дела мужчина признал свою вину.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Ивано-Франковской области ТЦК обратился в суд в отношении военнообязанного, который не являлся по повесткам для уточнения учетных данных. Суд временно ограничил мужчине право управлять автомобилем — запрет будет действовать до тех пор, пока он лично не прибудет в территориальный центр комплектования.

инвалидность мобилизация ТЦК и СП судебные решения новости Украины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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