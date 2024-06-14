На Львівщині чоловік ухилився від мобілізації через похорон батька — суд

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне Чернігів

Мешканець Львівської області не з'явився в Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки на відправку до військової частини через смерть батька. Також він пояснив, що доглядає за матір'ю.

Про це йдеться в вироку Бродівського районного суду Львівської області від 6 червня.

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За матеріалами справи, чоловіка визнали придатним до військової служби згідно з висновком ВЛК. Наступного дня йому вручили повістку, однак той не прийшов до ТЦК.

Підсудний визнав свою провину, однак пояснив, що не зміг прийти через похорон батька, а матір "залишилась одна". Також чоловік розповів, що "не бажає служити у війську, оскільки не готовий", до того ж він піклується про матір, хоч жінка має ще двоє синів.

Мати підтвердила, що в неї троє синів, двоє з яких живуть окремо. Її стан здоров'я погіршився, тож вона потребує постійного догляду сина.

Суд врахував, що підсудний не виражав жалю щодо скоєного і не намагався виправити ситуацію. Чоловіка засудили до трьох років ув'язнення.

Нагадаємо, що у Львові засудили чоловіка за відмову від мобілізації. Він відмовився отримувати бойову повістку, оскільки не визнає результатів ВЛК.

Також у Рівненській області апеляційний суд не змінив вирок Дубенського міськрайонного суду, згідно з рішенням якого військовозобов'язаного засудили до трьох років ув'язнення. Чоловік не з'явився за повісткою в ТЦК.