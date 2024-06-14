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Не пришел в ТЦК из-за похорон отца — во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации

14 июня 2024 07:36
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Во Львовской области мужчина уклонился от мобилизации из-за похорон отца — суд
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне Чернігів
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Житель Львовской области не явился в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки на отправку в воинскую часть из-за смерти отца. Также он объяснил, что ухаживает за матерью.

Об этом идет речь в приговоре Бродовского районного суда Львовской области от 6 июня.

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По материалам дела, мужчину сочли годным к военной службе согласно заключению ВВК. На следующий день ему вручили повестку, однако тот не пришел в ТЦК.

Подсудимый признал свою вину, однако объяснил, что не смог прийти из-за похорон отца, а мать "осталась одна". Также мужчина рассказал, что "не желает служить в армии, поскольку не готов", к тому же он заботится о матери, хотя у женщины еще два сина.

Мать подтвердила, что у нее три сына, двое из которых живут отдельно. Ее состояние здоровья ухудшилось, поэтому она нуждается в постоянном уходе сына.

Суд учел, что подсудимый не жалел о содеянном и не пытался исправить ситуацию. Мужчину приговорили к трем годам заключения.

Напомним, что во Львове осудили мужчину за отказ от мобилизации. Он отказался получать боевую повестку, поскольку не признает результаты ВВК.

Также в Ровенской области апелляционный суд не изменил приговор Дубенского горрайонного суда, согласно решению которого военнообязанного приговорили к трем годам заключения. Мужчина не явился за повесткой в ТЦК.

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