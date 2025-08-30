Рекрутинг до ЗСУ набирає обертів і він вигідніший, ніж мобілізація через ТЦК

1 центр рекрутингу Сухопутних військ. Фото: Суспільне

За поточних умов загальної мобілізації в Україні, система рекрутингу демонструє помітні зрушення. Зокрема, спостерігається стійке зростання кількості українців, які обирають приєднатися до ЗСУ через 1 центр рекрутингу Сухопутних військ, а не через ТЦК та СП.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

За словами офіцерів 1 центру рекрутингу, ключовим фактором цієї тенденції є надання повного контролю над процесом приєднання до лав ЗСУ.

"Громадяни, які звертаються до 1 центру рекрутингу чи його представництв у різних регіонах, мають можливість самостійно визначати всі етапи цього процесу. Щобільше, вони можуть в будь-який момент призупинити або тимчасово зупинити його", — повідомив офіцер 1 центру рекрутингу Сухопутних військ ЗСУ Ілля Абель.

1 центр рекрутингу Сухопутних військ позиціонує себе як платформу, яка надає повну свободу вибору місця та роду служби в ЗСУ. Він відповідає за комплектування всіх пріоритетних підрозділів Сухопутних військ високомотивованими військовослужбовцями-добровольцями.

Незалежно від того, чи бажаєте ви мобілізуватися, чи підписати контракт, зокрема в рамках проєкту "Контракт 18–24", в Центрі вам завжди допоможуть.

Де знайти центри рекрутингу до ЗСУ в Україні

1 центр рекрутингу Сухопутних військ розпочав свою діяльність минулого року у Києві за адресою: вулиця Ольжича, 10а. За цей час система рекрутингу стрімко розвивалася, демонструючи постійне зростання кількості потенційних рекрутів.

З метою підвищення комфорту та доступності для потенційних кандидатів, начальник 1 центру рекрутингу підполковник Руслан Фурдила ініціював відкриття представництв у різних регіонах України. Наразі такі хаби функціонують на центральних вокзалах Дніпра, Одеси, Києва та Львова, а також у Харкові та Сумах.

Крім того, вся інформація міститься на офіційному сайті Центру, де можна про все дізнатись.

"Звертаючись до наших регіональних представництв, особи отримують ті самі послуги та зручності, що й у головному офісі на вулиці Ольжича. Це стосується як самостійного вибору посади та військового підрозділу, так і проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та оформлення всіх необхідних документів", — додав Абель.

Всі охочі можуть самостійно обрати посаду відповідно до своїх уподобань та наявного цивільного досвіду, зазначають у Центрі.

Раніше повідомлялось, що центр рекрутингу відкрило й ГУР. Там шукають людей, які своїм досвідом та навичками можуть допомогти з посиленням розвідки.

Також у Києві запрацював рекрутинговий центр ССО (Сил спеціальних операцій). Там можна отримати консультації щодо підготовки, забезпечення та умови проходження служби в ССО.