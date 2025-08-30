Видео
Не только ТЦК — как найти "свое" подразделение через рекрутинг

Не только ТЦК — как найти "свое" подразделение через рекрутинг

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 04:30
Рекрутинг в ВСУ набирает обороты и он выгоднее, чем мобилизация через ТЦК
1 центр рекрутинга Сухопутных войск. Фото: Суспільне

В текущих условиях всеобщей мобилизации в Украине, система рекрутинга демонстрирует заметные сдвиги. В частности, наблюдается устойчивый рост количества украинцев, которые выбирают присоединиться к ВСУ через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск, а не через ТЦК и СП.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Почему выгодно идти в ВСУ именно через рекрутинг

По словам офицеров 1 центра рекрутинга, ключевым фактором этой тенденции является предоставление полного контроля над процессом присоединения в ряды ВСУ.

"Граждане, которые обращаются в 1 центр рекрутинга или его представительств в разных регионах, имеют возможность самостоятельно определять все этапы этого процесса. Более того, они могут в любой момент приостановить или временно остановить его", — сообщил офицер 1 центра рекрутинга Сухопутных войск ВСУ Илья Абель.

1 центр рекрутинга Сухопутных войск позиционирует себя как платформу, которая предоставляет полную свободу выбора места и рода службы в ВСУ. Он отвечает за комплектование всех приоритетных подразделений Сухопутных войск высокомотивированными военнослужащими-добровольцами.

Независимо от того, хотите ли вы мобилизоваться или подписать контракт, в частности в рамках проекта "Контракт 18 — 24", в Центре вам всегда помогут.

Где найти центры рекрутинга в ВСУ в Украине

1 центр рекрутинга Сухопутных войск начал свою деятельность в прошлом году в Киеве по адресу: улица Ольжича, 10а. За это время система рекрутинга стремительно развивалась, демонстрируя постоянный рост количества потенциальных рекрутов.

С целью повышения комфорта и доступности для потенциальных кандидатов, начальник 1 центра рекрутинга подполковник Руслан Фурдила инициировал открытие представительств в разных регионах Украины. Сейчас такие хабы функционируют на центральных вокзалах Днепра, Одессы, Киева и Львова, а также в Харькове и Сумах.

Кроме того, вся информация содержится на официальном сайте Центра, где можно обо всем узнать.

"Обращаясь в наши региональные представительства, лица получают те же услуги и удобства, что и в главном офисе на улице Ольжича. Это касается как самостоятельного выбора должности и военного подразделения, так и прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и оформления всех необходимых документов", — добавил Абель.

Все желающие могут самостоятельно выбрать должность в соответствии со своими предпочтениями и имеющегося гражданского опыта, отмечают в Центре.

Ранее сообщалось, что центр рекрутинга открыло и ГУР. Там ищут людей, которые своим опытом и навыками могут помочь с усилением разведки.

Также в Киеве заработал рекрутинговый центр ССО (Сил специальных операций). Там можно получить консультации по подготовке, обеспечению и условиям прохождения службы в ССО.

ВСУ армия мобилизация военнообязанные Рекрутинг
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
