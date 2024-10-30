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Не тільки паспорт — які послуги недоступні без військового квитка

30 жовтня 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Що не можна зробити без військового квитка - список обмежень
Військовий квиток громадянина України. Фото: enovosty.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Без військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов’язаного громадяни не можуть отримати цілу низку адміністративних послуг. Зокрема, військовий квиток потрібен для працевлаштування та вступу у заклади освіти.

Про це йдеться у матеріалі порталу enovosty.com.

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Під час дії воєнного стану для військовозобов’язаних громадян ключовим документом стає військовий квиток (чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного).

Без військово-облікового документу військовозобов’язаний громадянин, зокрема, не зможе отримати паспорт.

Які ще послуги недоступні без військово-облікового документу

Крім того, військовозобов’язані громадяни, які не мають військово-облікового документу, не зможуть отримати низку інших адміністративних послуг.

Серед них:

  • вступ до закладів освіти;
  • працевлаштування;
  • реєстрація шлюбу;
  • встановлення інвалідності через МСЕК.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як відновити втрачений військовий квиток.

Додамо, ми повідомляли, чи є досі чинним військовий квиток радянського зразка.

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