Що не можна зробити без військового квитка - список обмежень

Не тільки паспорт — які послуги недоступні без військового квитка
Без військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобов’язаного громадяни не можуть отримати цілу низку адміністративних послуг. Зокрема, військовий квиток потрібен для працевлаштування та вступу у заклади освіти.
Про це йдеться у матеріалі порталу enovosty.com.
Адмінпослуги — через військовий квиток
Під час дії воєнного стану для військовозобов’язаних громадян ключовим документом стає військовий квиток (чи тимчасове посвідчення військовозобов’язаного).
Без військово-облікового документу військовозобов’язаний громадянин, зокрема, не зможе отримати паспорт.
Які ще послуги недоступні без військово-облікового документу
Крім того, військовозобов’язані громадяни, які не мають військово-облікового документу, не зможуть отримати низку інших адміністративних послуг.
Серед них:
- вступ до закладів освіти;
- працевлаштування;
- реєстрація шлюбу;
- встановлення інвалідності через МСЕК.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як відновити втрачений військовий квиток.
Додамо, ми повідомляли, чи є досі чинним військовий квиток радянського зразка.
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