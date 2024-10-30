Что нельзя сделать без военного билета – список ограничений

Военный билет гражданина Украины. Фото: enovosty.com

Без военного билета или временного удостоверения военнообязанного граждане не могут получить целый ряд административных услуг. В частности, военный билет нужен для трудоустройства и поступления в учебные заведения.

Об этом идет речь в материале портала enovosty.com.

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Во время действия военного положения для военнообязанных граждан ключевым документом становится военный билет (или временное удостоверение военнообязанного).

Без военно-учетного документа военнообязанный гражданин, в частности, не сможет получить паспорт.

Какие еще услуги недоступны без военно-учетного документа

Кроме того, военнообязанные граждане, не имеющие военно-учетного документа, не смогут получить ряд других административных услуг.

Среди них:

поступление в учебные заведения;

трудоустройство;

регистрация брака;

установление инвалидности через МСЭК.

Напомним, мы ранее писали о том, как восстановить утраченный военный билет.

Добавим, мы сообщали, до сих пор ли действует военный билет советского образца.