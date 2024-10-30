Что нельзя сделать без военного билета – список ограничений

Не только паспорт — какие услуги недоступны без военного билета
Без военного билета или временного удостоверения военнообязанного граждане не могут получить целый ряд административных услуг. В частности, военный билет нужен для трудоустройства и поступления в учебные заведения.
Об этом идет речь в материале портала enovosty.com.
Админуслуги — через военный билет
Во время действия военного положения для военнообязанных граждан ключевым документом становится военный билет (или временное удостоверение военнообязанного).
Без военно-учетного документа военнообязанный гражданин, в частности, не сможет получить паспорт.
Какие еще услуги недоступны без военно-учетного документа
Кроме того, военнообязанные граждане, не имеющие военно-учетного документа, не смогут получить ряд других административных услуг.
Среди них:
- поступление в учебные заведения;
- трудоустройство;
- регистрация брака;
- установление инвалидности через МСЭК.
Напомним, мы ранее писали о том, как восстановить утраченный военный билет.
Добавим, мы сообщали, до сих пор ли действует военный билет советского образца.
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