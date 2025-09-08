Відео
Головна Мобілізація Не тільки "війна Путіна" — в ГУР розповіли про мобресурс РФ

Не тільки "війна Путіна" — в ГУР розповіли про мобресурс РФ

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 01:30
Окупанти щомісячно можуть залучати до армії понад 35 тисяч людей, заявляють у ГУР
Окупантів РФ везуть у кузові самоскида. Фото: росЗМІ

З початку цього року РФ мобілізувала за контрактом близько 280 тисяч військовослужбовців. Країна-агресор має значні фінансові та пропагандистські ресурси для підтримки цієї мобілізації.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Читайте також:

Скільки РФ може мобілізувати щомісячно

За даними Скібіцького, мобілізаційні можливості окупантів становлять мінімум 35 тисяч осіб щомісяця. Крім того, російська сторона пропонує контрактникам значні грошові винагороди, приблизно 2 млн рублів (близько 600 тис. грн) за підписання першого контракту. За даними ГУР, Росія має намір повністю виконати свій план мобілізації до кінця року.

Важливо відзначити, що ГУР не підтверджує інформацію про зменшення фінансування важкої техніки та озброєння на користь безпілотників та ракет. На підставі отриманих даних щодо програми озброєння російських збройних сил на період з 2026 по 2037 рік, можна зробити висновок, що Росія продовжить інвестувати в важке озброєння, бойові кораблі, авіацію та ракетні системи.

Раніше повідомлялось, що у ГУР відкрили кількість окупантів, які воюють проти України. Наразі їх перебуває на нашій землі близько 700 тисяч людей.

А очільник ГУР Буданов проінформував, чи може РФ оголосити мобілізацію і чим це небезпечно для України.

Мобілізація в росії війна в Україні контракт військовослужбовці армія РФ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
