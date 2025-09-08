Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Не только "война Путина" — в ГУР рассказали о мобресурсе РФ

Не только "война Путина" — в ГУР рассказали о мобресурсе РФ

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 01:30
Оккупанты ежемесячно могут привлекать в армию более 35 тысяч человек, заявляют в ГУР
Оккупантов РФ везут в кузове самосвала. Фото: росСМИ

С начала этого года РФ мобилизовала по контракту около 280 тысяч военнослужащих. Страна-агрессор имеет значительные финансовые и пропагандистские ресурсы для поддержки этой мобилизации.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Реклама
Читайте также:

Сколько РФ может мобилизовать ежемесячно

По данным Скибицкого, мобилизационные возможности оккупантов составляют минимум 35 тысяч человек ежемесячно. Кроме того, российская сторона предлагает контрактникам значительные денежные вознаграждения, примерно 2 млн рублей (около 600 тыс. грн) за подписание первого контракта. По данным ГУР, Россия намерена полностью выполнить свой план мобилизации до конца года.

Важно отметить, что ГУР не подтверждает информацию об уменьшении финансирования тяжелой техники и вооружения в пользу беспилотников и ракет. На основании полученных данных по программе вооружения российских вооруженных сил на период с 2026 по 2037 год, можно сделать вывод, что Россия продолжит инвестировать в тяжелое вооружение, боевые корабли, авиацию и ракетные системы.

Ранее сообщалось, что в ГУР открыли количество оккупантов, которые воюют против Украины. Сейчас их находится на нашей земле около 700 тысяч человек.

А глава ГУР Буданов проинформировал, может ли РФ объявить мобилизацию и чем это опасно для Украины.

Мобилизация в россии война в Украине контракт военнослужащие армия РФ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации