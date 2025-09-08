Оккупанты ежемесячно могут привлекать в армию более 35 тысяч человек, заявляют в ГУР

Оккупантов РФ везут в кузове самосвала. Фото: росСМИ

С начала этого года РФ мобилизовала по контракту около 280 тысяч военнослужащих. Страна-агрессор имеет значительные финансовые и пропагандистские ресурсы для поддержки этой мобилизации.

Об этом в интервью Укринформу заявил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Сколько РФ может мобилизовать ежемесячно

По данным Скибицкого, мобилизационные возможности оккупантов составляют минимум 35 тысяч человек ежемесячно. Кроме того, российская сторона предлагает контрактникам значительные денежные вознаграждения, примерно 2 млн рублей (около 600 тыс. грн) за подписание первого контракта. По данным ГУР, Россия намерена полностью выполнить свой план мобилизации до конца года.

Важно отметить, что ГУР не подтверждает информацию об уменьшении финансирования тяжелой техники и вооружения в пользу беспилотников и ракет. На основании полученных данных по программе вооружения российских вооруженных сил на период с 2026 по 2037 год, можно сделать вывод, что Россия продолжит инвестировать в тяжелое вооружение, боевые корабли, авиацию и ракетные системы.

