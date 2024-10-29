ВІЛ та інфекційні хвороби як відстрочка від мобілізації - список

Обстеження у лікаря на ВЛК. Фото: ЖОТЦК

Неможливо мобілізувати громадян, у яких на військово-лікарській комісії діагностували одне із багатьох інфекційних захворювань. Це стосується гепатитів, туберкульозу та інфекцій, пов’язаних з ВІЛ.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Ціла низка інфекційних захворювань, діагностованих у військовозобов’язаних громадян, є перешкодою для їхньої мобілізації.

Однією із найтяжчих інфекцій, з якими громадянина не можуть призвати до лав ЗСУ, є інфекційна хвороба, зумовлена наявністю в організмі вірусу імунодефіцити людини (ВІЛ).

Інші інфекції, з якими заборонено служити в ЗСУ

Крім того, неможливо мобілізувати громадян, які хворі на різні форми хронічних гепатитів, які тяжко піддаються лікуванню та значно порушують функції різних органів та систем у організмі людини.

Також від мобілізації звільняє наявність такого інфекційного захворювання, як туберкульоз, йдеться, зокрема:

активний туберкульоз легень з виділенням мікобактерій та (або) за наявності розпаду легеневої тканини;

активний, прогресуючий туберкульоз інших органів позалегеневої локалізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якими хворобами крові не можуть мобілізувати.

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