ВИЧ и инфекционные болезни как отсрочка от мобилизации

Обследование у врача на ВЛК. Фото: ЖОТЦК

Невозможно мобилизовать граждан, у которых на военно-врачебной комиссии диагностировали одно из многих инфекционных заболеваний. Это касается гепатитов, туберкулезов и инфекций, связанных с ВИЧ.

Об этом говорится в материале ТСН.

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С ВИЧ не мобилизуют

Целый ряд инфекционных заболеваний, диагностированных у военнообязанных граждан, препятствует их мобилизации.

Одной из тяжелейших инфекций, с которыми гражданина не могут призвать в ряды ВСУ, является инфекционная болезнь, обусловленная наличием в организме вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Другие инфекции, с которыми запрещено служить в ВСУ

Кроме того, невозможно мобилизовать граждан, которые больны различными формами хронических гепатитов, которые тяжело поддаются лечению и значительно нарушают функции различных органов и систем в организме человека.

Также от мобилизации освобождает наличие такого инфекционного заболевания, как туберкулез, в частности:

активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани;

активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.

Напомним, мы раньше писали о том, с какими заболеваниями крови не могут мобилизовать.

Также мы сообщали о том, какие доброкачественные новообразования освобождают от призыва.