ВИЧ и инфекционные болезни как отсрочка от мобилизации

Не только ВИЧ — какие инфекции освобождают от мобилизации
Невозможно мобилизовать граждан, у которых на военно-врачебной комиссии диагностировали одно из многих инфекционных заболеваний. Это касается гепатитов, туберкулезов и инфекций, связанных с ВИЧ.
Об этом говорится в материале ТСН.
С ВИЧ не мобилизуют
Целый ряд инфекционных заболеваний, диагностированных у военнообязанных граждан, препятствует их мобилизации.
Одной из тяжелейших инфекций, с которыми гражданина не могут призвать в ряды ВСУ, является инфекционная болезнь, обусловленная наличием в организме вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).
Другие инфекции, с которыми запрещено служить в ВСУ
Кроме того, невозможно мобилизовать граждан, которые больны различными формами хронических гепатитов, которые тяжело поддаются лечению и значительно нарушают функции различных органов и систем в организме человека.
Также от мобилизации освобождает наличие такого инфекционного заболевания, как туберкулез, в частности:
- активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани;
- активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.
Напомним, мы раньше писали о том, с какими заболеваниями крови не могут мобилизовать.
Также мы сообщали о том, какие доброкачественные новообразования освобождают от призыва.
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