Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Не только ВИЧ — какие инфекции освобождают от мобилизации arrow

Не только ВИЧ — какие инфекции освобождают от мобилизации

29 октября 2024 20:00
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
ВИЧ и инфекционные болезни как отсрочка от мобилизации
Обследование у врача на ВЛК. Фото: ЖОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Невозможно мобилизовать граждан, у которых на военно-врачебной комиссии диагностировали одно из многих инфекционных заболеваний. Это касается гепатитов, туберкулезов и инфекций, связанных с ВИЧ.

Об этом говорится в материале ТСН.

Читайте также:

С ВИЧ не мобилизуют

Целый ряд инфекционных заболеваний, диагностированных у военнообязанных граждан, препятствует их мобилизации.

Одной из тяжелейших инфекций, с которыми гражданина не могут призвать в ряды ВСУ, является инфекционная болезнь, обусловленная наличием в организме вируса иммунодефицита человека (ВИЧ).

Другие инфекции, с которыми запрещено служить в ВСУ

Кроме того, невозможно мобилизовать граждан, которые больны различными формами хронических гепатитов, которые тяжело поддаются лечению и значительно нарушают функции различных органов и систем в организме человека.

Также от мобилизации освобождает наличие такого инфекционного заболевания, как туберкулез, в частности:

  • активный туберкулез легких с выделением микобактерий и (или) при распаде легочной ткани;
  • активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.

Напомним, мы раньше писали о том, с какими заболеваниями крови не могут мобилизовать.

Также мы сообщали о том, какие доброкачественные новообразования освобождают от призыва.

ВВК ВИЧ-инфекция военнообязанные инфекции мобилизация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

20:20 Брак в Дії — сколько украинцев объединили сердца за два месяца

20:20 Синоптики сообщили, какие регионы завтра накроют дожди

20:09 На Прикарпатье спасатели обнаружили тело грибника в лесу — фото

20:00 Не только ВИЧ — какие инфекции освобождают от мобилизации

19:58 Воины 3-й ОШБр жестко уничтожили штурмовую группу врага — видео

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

19:36 Костин прокомментировал свое увольнение с должности генпрокурора

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

19:20 Россия имитировала нанесение ядерного удара — Reuters

19:13 Ликвидация МСЭК — какая будет альтернатива

20:20 Брак в Дії — сколько украинцев объединили сердца за два месяца

20:20 Синоптики сообщили, какие регионы завтра накроют дожди

20:09 На Прикарпатье спасатели обнаружили тело грибника в лесу — фото

20:00 Не только ВИЧ — какие инфекции освобождают от мобилизации

19:58 Воины 3-й ОШБр жестко уничтожили штурмовую группу врага — видео

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

19:36 Костин прокомментировал свое увольнение с должности генпрокурора

19:20 Россия имитировала нанесение ядерного удара — Reuters

19:13 Ликвидация МСЭК — какая будет альтернатива

19:07 Мобилизация в Украине — кто может получить повестку повторно

19:05 Звезды сериала "Друзья" трогательно почтили память Мэттью Перри

06:55 ТОП-10 лучших школ Львова в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

06:40 Цены на цветные металлы в конце октября — сколько стоит медь

06:30 В Украине упала стоимость кукурузы — цены на зерно в октябре

28 октября 2024

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

Text

19:39 Германия продлила срок пребывания украинских беженцев

Text

19:26 Нардеп Скороход раскритиковала повышение зарплат прокурорам

Text

17:51 Новые детали Плана победы и атака на Одессу — эфир Вечір.LIVE

Text

15:00 В селах Грузии "помогали" голосовать — Гончаренко объяснил как

Text

13:02 Зарплаты прокурорам и преследование РФ в Крыму — эфир День.LIVE

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

12:48 Нардеп ответил, кто сейчас исполняет обязанности Костина

Text

10:15 Экономист назвал среднюю зарплату прокуроров в Украине

Text

10:11 Новые правила военного учета — юрист сказал, что изменится

Text

09:18 Тысячу от Зеленского могут получить не все — какие нюансы

Text

08:35 Военный объяснил последствия переброски медиков в пехоту

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре