Не вистачило декілька метрів — ДПСУ затримала на кордоні з Румунією трьох ухилянтів

Затримані ухилянти. Фото: ДПСУ

Неподалік кордону з Румунією затримали трьох ухилянтів, які намагалися незаконно покинути країну. До омріяної "свободи" їм не вистачило декілька метрів, прикордонники зреагували швидше.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

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Як відомо, троє ухилянтів вийшли на зв'язок з переправником. За 6 тисяч доларів він мав розповісти чоловікам призивного віку, як обійти КПП та незаконно перетнути кордон. Однак схема провалилася, коли чоловіків побачили прикордонники.

"Їх зупинили прикордонники за пару сотень метрів від кордону. Побачивши правоохоронців, чоловіки спробували втекти, однак були затримані. Підказки про час та напрям руху від переправника їм коштували 6 тис. євро", — йдеться у повідомленні.

Головного організатора незаконної схеми вже встановили та розшукують. На затриманих складені адмінпротоколи.

Нагадаємо, речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко розповів, що понад 350 злочинних груп викрили на незаконному переправленні ухилянтів за кордон під час війни. За його словами, наразі чоловіки все більше довіряють так званим "організаторам" втечі.

Додамо, журналісти отримали список чоловіків, які безповоротно виїхали за кордон. Йдеться про понад 900 військовозобов'язаних в одній області, які втекли 2023 року через систему "Шлях" за допомогою Волинської ОВА.