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Не хватило нескольких метров — ГПСУ задержала на границе с Румынией троих уклонистов

29 января 2024 13:11
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Не хватило нескольких метров — ГПСУ задержала на границе с Румынией троих уклонистов
Задержанные уклонисты. Фото: ГПСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Недалеко от границы с Румынией задержали троих уклонистов, которые пытались незаконно покинуть страну. До долгожданной "свободы" им не хватило несколько метров, пограничники среагировали быстрее.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

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Как известно, три уклониста вышли на связь с переправителем. За 6 тысяч долларов он должен был рассказать мужчинам призывного возраста, как обойти КПП и незаконно пересечь границу. Однако схема провалилась, когда мужчины увидели пограничники.

"Их остановили пограничники в нескольких сотнях метров от границы. Увидев правоохранителей, мужчины попытались сбежать, однако были задержаны. Подсказки о времени и направлении движения от переправителя им обошлись в 6 тыс. евро", — говорится в сообщении.

Главного организатора незаконной схемы уже установили и разыскивают. На задержанных составлены админпротоколы.

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Напомним, представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что более 350 преступных групп разоблачили на незаконной переправке уклонистов за границу во время войны. По его словам, пока мужчины все больше доверяют так называемым "организаторам" бегства.

Добавим, журналисты получили список мужчин, безвозвратно уехавших за границу. Речь идет о более чем 900 военнообязанных в одной области, бежавших в 2023 году через систему "Шлях" с помощью Волынской ОВА.

граница
Румыния
война в Украине
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ГПСУ

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