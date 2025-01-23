Відмова від ВЛК - що буде, якщо не завершити військово-лікарську комісію

Військово-лікарська комісія. Фото: "АрміяInform"

Якщо військовозобов’язаний громадянин відмовиться проходити військово-лікарську комісію чи не завершить ВЛК, на нього чекатиме адміністративна відповідальність. Покаранням для такого порушника стане штраф.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Обов’язок проходити ВЛК

Військовозобов’язані громадяни України, згідно із чинним законодавством, мають регулярно проходити військово-лікарську комісію для того, аби у ТЦК мали актуальну інформацію про відношення громадян до військової служби.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, яке покарання може на нього очікувати у ситуації, коли його направили на військово-лікарську комісію, а він не закінчив її проходження.

Відмовився завершувати ВЛК — чим це обернеться

"За непроходження ВЛК Вас очікує адміністративна відповідальність", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Покаранням у такому варіанті стане штраф за статтею 210-1 КУпАП.

Нагадаємо, ми раніше писали про максимальне адміністративне покарання за порушення військового обліку.

Також ми повідомляли про те, коли громадянин в ТЦК має законне право відмовитися від ВЛК.