Відмова від ВЛК - що буде, якщо не завершити військово-лікарську комісію

Не закінчив проходити ВЛК — що чекає на громадянина
Якщо військовозобов’язаний громадянин відмовиться проходити військово-лікарську комісію чи не завершить ВЛК, на нього чекатиме адміністративна відповідальність. Покаранням для такого порушника стане штраф.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Обов’язок проходити ВЛК
Військовозобов’язані громадяни України, згідно із чинним законодавством, мають регулярно проходити військово-лікарську комісію для того, аби у ТЦК мали актуальну інформацію про відношення громадян до військової служби.
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, яке покарання може на нього очікувати у ситуації, коли його направили на військово-лікарську комісію, а він не закінчив її проходження.
Відмовився завершувати ВЛК — чим це обернеться
"За непроходження ВЛК Вас очікує адміністративна відповідальність", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.
Покаранням у такому варіанті стане штраф за статтею 210-1 КУпАП.
Нагадаємо, ми раніше писали про максимальне адміністративне покарання за порушення військового обліку.
Також ми повідомляли про те, коли громадянин в ТЦК має законне право відмовитися від ВЛК.
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