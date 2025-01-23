Отказ от ВВК - что будет, если не завершить военно-врачебную комиссию

Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"

Если военнообязанный гражданин откажется проходить военно-врачебную комиссию или не завершит ВВК, его будет ждать административная ответственность. Наказанием для такого нарушителя станет штраф.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане Украины, согласно действующему законодательству, должны регулярно проходить военно-врачебную комиссию для того, чтобы в ТЦК имели актуальную информацию об отношении граждан к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какое наказание может его ожидать в ситуации, когда его направили на военно-врачебную комиссию, а он не закончил ее прохождение.

Отказался завершать ВВК — чем это обернется

"За непрохождение ВВК Вас ожидает административная ответственность", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Наказанием в таком варианте станет штраф по статье 210-1 КУоАП.

Напомним, мы ранее писали о максимальном административном наказании за нарушение воинского учета.

Также мы сообщали о том, когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК.