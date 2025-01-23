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Не закончил проходить ВЛК — что ждет гражданина

23 января 2025 12:20
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отказ от ВВК - что будет, если не завершить военно-врачебную комиссию
Военно-врачебная комиссия. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Если военнообязанный гражданин откажется проходить военно-врачебную комиссию или не завершит ВВК, его будет ждать административная ответственность. Наказанием для такого нарушителя станет штраф.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военнообязанные граждане Украины, согласно действующему законодательству, должны регулярно проходить военно-врачебную комиссию для того, чтобы в ТЦК имели актуальную информацию об отношении граждан к военной службе.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какое наказание может его ожидать в ситуации, когда его направили на военно-врачебную комиссию, а он не закончил ее прохождение.

Отказался завершать ВВК — чем это обернется

"За непрохождение ВВК Вас ожидает административная ответственность", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.

Наказанием в таком варианте станет штраф по статье 210-1 КУоАП.

Напомним, мы ранее писали о максимальном административном наказании за нарушение воинского учета.

Также мы сообщали о том, когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК.

штраф мобилизация наказание ВВК военнообязанные

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15:07 Цены удивляют — стало известно, кто спроектирует ремонт Охматдета

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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