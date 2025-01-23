Отказ от ВВК - что будет, если не завершить военно-врачебную комиссию

Не закончил проходить ВЛК — что ждет гражданина
Если военнообязанный гражданин откажется проходить военно-врачебную комиссию или не завершит ВВК, его будет ждать административная ответственность. Наказанием для такого нарушителя станет штраф.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Обязанность проходить ВВК
Военнообязанные граждане Украины, согласно действующему законодательству, должны регулярно проходить военно-врачебную комиссию для того, чтобы в ТЦК имели актуальную информацию об отношении граждан к военной службе.
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, какое наказание может его ожидать в ситуации, когда его направили на военно-врачебную комиссию, а он не закончил ее прохождение.
Отказался завершать ВВК — чем это обернется
"За непрохождение ВВК Вас ожидает административная ответственность", — объяснил адвокат Юрий Айвазян.
Наказанием в таком варианте станет штраф по статье 210-1 КУоАП.
Напомним, мы ранее писали о максимальном административном наказании за нарушение воинского учета.
Также мы сообщали о том, когда гражданин в ТЦК имеет законное право отказаться от ВВК.
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