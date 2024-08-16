Мобілізація в Україні - неявка за повісткою до ТЦК - штраф і мобілізація

Працівники ТЦК сповіщають військовозобов’язаних громадян. Фото: "АрміяInform"

Ігнорування повісток і штраф за порушення правил військового обліку не скасовують можливість мобілізації громадян. Адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку.

Про це у коментарі виданню ВСН розповіла пресофіцерка Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук.

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Повістки після оновлення даних

Після завершення процесу оновлення військово-облікових даних військовозобов’язаних будуть повідомляти про необхідність з’явитися до ТЦК за допомогою повісток.

Повістки ці матимуть різні приписи — направлення на військово-лікарську комісію, направлення на мобілізацію тощо.

Штраф не звільнить від мобілізації

Якщо військовозобов’язаний громадянин проігнорує повістку, він таким чином здійснить адміністративне правопорушення і буде відповідно покараний — зокрема, штрафом. Але при цьому штраф не означатиме, що його не можуть мобілізувати.

"Уникнути мобілізації, регулярно сплачуючи штраф за порушення правил військового обліку або за неявку за повісткою, не вдасться. Адже адміністративне покарання не звільняє від виконання військового обов’язку. Громадянин може заплатити штраф, але разом з тим він все одно повинен виконати свій обов’язок", — пояснила Уляна Кравчук.