Мобилизация в Украине – неявка по повестке в ТЦК – штраф и мобилизация

Сотрудники ТЦК извещают военнообязанных граждан. Фото: "АрміяInform"

Игнорирование повесток и штраф за нарушение правил военного учета не упраздняют возможность мобилизации граждан. Административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга.

Об этом в комментарии изданию ВСН рассказала пресс-офицер Волынского ТЦК и СП Ульяна Кравчук.

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Повестки после обновления данных

После завершения процесса обновления военно-учетных военнообязанных данных будут сообщать о необходимости явиться в ТЦК с помощью повесток.

Повестки будут иметь разные предписания — направление на военно-врачебную комиссию, направление на мобилизацию и т.д.

Штраф не освободит от мобилизации

Если военнообязанный гражданин проигнорирует повестку, он таким образом совершит административное правонарушение и будет наказан соответственно — в частности, штрафом. Но при этом штраф не означает, что его не могут мобилизовать.

"Избежать мобилизации, регулярно уплачивая штраф за нарушение правил военного учета или за неявку по повестке, не удастся. Ведь административное наказание не освобождает от исполнения воинского долга. Гражданин может заплатить штраф, но вместе с тем он все равно должен выполнить свой долг", — пояснила Ульяна Кравчук.