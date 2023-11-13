Неявка до ТЦК за порядком — юрист назвав основні наслідки

Військовозобов'язані сидять у військкоматі. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні, згідно із законодавством, є конкретні наслідки для тих, хто уникає призову на військову службу. Що може статися, якщо не прийти до ТЦК після отримання повістки.

Про це розповів керуючий партнер юридичної фірми Winner Ігор Ясько в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE

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Які бувають типи повісток

В Україні є три типи повісток. Перша — це документ для реєстрації у військовому обліку або оновлення особистих даних. Якщо людина отримує таку повістку, йому необхідно з'явитися до ТЦК та СП для відповідних процедур. При цьому Ясько наголошує, що повістка має бути особисто вручена та підписана.

Після цього може бути повістка для проходження медичної комісії (ВЛК). Якщо ВЛК визначає придатність до військової служби, тоді видається третій тип повістки, так звана "бойова" повістка.

Наслідки неявки до ТЦК після отримання повістки

Ясько пояснив, що у разі ігнорування першої повістки (для реєстрації або оновлення даних) громадянину загрожує адміністративний штраф згідно зі статтями 210 та 210-1 КУпАП. Юрист зазначає, що адміністративне стягнення має бути накладено не пізніше двох місяців з моменту порушення.

Якщо ж людина пройшла медкомісію, але не з'явилася за "бойовою" повісткою, наслідки серйозніші — кримінальна відповідальність. Стаття 336 Кримінального кодексу України передбачає а ухилення від призову у період воєнного часу позбавлення волі від трьох до п'яти років.

Однак, як зазначає Ясько, існує судова практика, за якої обвинуваченим, які залучили адвоката, можуть призначити умовне покарання на один-два роки.

Нагадаємо, що захиснику України Іллі "Гендальфу" Самойленку, який служить у лавах ВСУ, попри важкі поранення, надходять повістки для проходження служби. Рідні військового обурені таким терором ТЦК і навіть зверталися на "гарячу лінію" Міноборони.