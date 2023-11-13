Неявка в ТЦК по повестке — юрист назвал основные последствия

Военнообязанные сидят в военкомате. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине, согласно законодательству, есть конкретные последствия для тех, кто избегает призыва на военную службу. Что может произойти, если не прийти в ТЦК после получения повестки.

Об этом рассказал управляющий партнер юридической фирмы Winner Игорь Ясько в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

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Какие бывают типы повесток

В Украине есть три типа повесток. Первая — это документ для регистрации в военном учете или для обновления личных данных. Если человек получает такую повестку, ему необходимо явиться в ТЦК и СП для соответствующих процедур. При этом Ясько подчеркивает, что повестка должна быть лично вручена и подписана.

После этого может последовать повестка для прохождения медицинской комиссии (ВВК). Если ВВК определяет пригодность к военной службе, тогда выдается третий тип повестки, так называемая "боевая" повестка.

Последствия неявки в ТЦК после получения повестки

Ясько объяснил, что в случае игнорирования первой повестки (для регистрации или обновления данных) гражданину грозит административный штраф согласно статьям 210 и 210-1 КУоАП. Юрист отмечает, что административное взыскание должно быть наложено не позднее двух месяцев с момента нарушения.

Если же человек прошел медкомиссию, но не явился по "боевой" повестке, последствия серьезнее — уголовная ответственность. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает за уклонение от призыва в период военного времени лишение свободы от трех до пяти лет.

Однако, как отмечает Ясько, существует судебная практика, при которой обвиняемым, привлекшим адвоката, могут назначить условное наказание сроком на один-два года.

Напомним, что защитнику Украины Илье "Гендальфу" Самойленко, который служит в рядах ВСУ, несмотря на тяжелые ранения приходят повестки для прохождения службы. Родные военного очень возмущены таким террором ТЦК и даже обращались на "горячую линию" Минобороны.