Застосунок Резерв+ - внесення даних в Резерв+ - як виправити помилки в Резерв+

Мобільний застосунок "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Якщо у державному мобільному застосунку "Резерв+" не вказуються актуальні військово-облікові дані, то громадянин має виправити їх. Для цього варто подати запит до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Військові документи на роботі

В умовах воєнного стану українські чоловіки мають надавати роботодавцям військово-облікові документи, зокрема, у електронному форматі (державний мобільний застосунок "Резерв+").

У деяких військовозобов’язаних у "Резерв+" може бути вказана некоректна інформація — скажімо, у особи, яка виключена з військового обліку, вказано, що вона не знята з обліку і придатна до військової служби. Юристи пояснили, що робити у такій ситуації.

У "Резерв+" не вказується актуальна інформація

"Взагалі то Ви не є військовозобов'язаним, оскільки визнані непридатним до служби з виключенням з обліку, і ВОД Вам ні до чого. Так і поясніть на роботі. На доказ того можете показати роботодавцю довідку ВЛК", — пояснив такому громадянину Юрій Айвазян.

Щодо некоректно відображених даних у "Резерв+", то адвокат порадив громадянину подати відповідний запит до того територіального центру комплектування, у якому його виключили з військового обліку.