Применение Резерв+ - внесение данных в Резерв+ - как исправить ошибки в Резерв+

Мобильное приложение "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Если в государственном мобильном приложении "Резерв+" не указываются актуальные военно-учетные данные, гражданин должен исправить их. Для этого следует подать запрос в соответствующий территориальный центр комплектования и социальную поддержку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Военные документы на работе

В условиях военного положения украинские мужчины должны предоставлять работодателям военно-учетные документы, в частности, в электронном формате (государственное мобильное приложение "Резерв+").

У некоторых военнообязанных в "Резерв+" может быть указана некорректная информация — скажем, у лица, исключенного из военного учета, указано, что оно не снято с учета и пригодно к военной службе. Юристы объяснили, что делать в такой ситуации.

В "Резерв+" не указывается актуальная информация

"Вообще-то Вы не военнообязанный, поскольку признаны непригодным к службе с исключением из учета, и ВУД Вам ни при чем. Так и объясните на работе. В доказательство того можете показать работодателю справку ВВК", — пояснил такому гражданину Юрий Айвазян.

Что касается некорректно отраженных данных в "Резерв+", адвокат посоветовал гражданину подать соответствующий запрос в тот территориальный центр комплектования, в котором его исключили из военного учета.