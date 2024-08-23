Звільнення з лав ЗСУ - неповнолітні діти як підстава для звільнення - кому закон дозволяє залишити армію через дітей

Військовослужбовець з дитиною. Фото: "АрміяInform"

Наявність неповнолітніх дітей може стати причиною для звільнення військовослужбовця з лав Збройних сил України. Але звільнитися мають право не усі військові, які мають дитину, молодшу 18 років.

Про це йдеться у Законі України "Про військовий обов’язок та військову службу".

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Звільнення із ЗСУ через наявність неповнолітніх дітей

Військовослужбовці Збройних сил України мають право на звільнення з лав армії через сімейні обставини.

Однією із таких обставин є наявність неповнолітніх (до 18 років) дітей. Але ця обставина дозволяє звільнення тільки кількох категорій військовослужбовців.

Хто має право на звільнення

Звільнитися із ЗСУ для догляду за неповнолітньою дитиною можуть військові у таких ситуаціях:

якщо обидва члени подружжя служать в ЗСУ, може звільнитися лише хтось один;

звільнитися можуть військовослужбовці-жінки;

можуть звільнитися і військовослужбовці-чоловіки, якщо матір дитини померла, зникла безвісти, перебуває у пенітенціарному закладі чи позбавлена батьківських прав.

Крім того, якщо неповнолітніх дітей троє чи більше — то звільнитися зі служби в ЗСУ може як батько, так і мати, без жодних додаткових умов чи обмежень.