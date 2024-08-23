Увольнение из рядов ВСУ – несовершеннолетние дети как основание для увольнения – кому закон позволяет покинуть армию через детей

Военнослужащий с ребёнком. Фото: "АрміяInform"

Наличие несовершеннолетних детей может стать причиной увольнения военнослужащего из рядов Вооруженных сил Украины. Но уволиться имеют право не все военные, имеющие ребенка младше 18 лет.

Об этом говорится в Законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

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Увольнение из ВСУ из-за наличия несовершеннолетних детей

Военнослужащие Вооруженных сил Украины имеют право на освобождение из рядов армии по семейным обстоятельствам .

Одним из таких обстоятельств является наличие несовершеннолетних (до 18 лет) детей. Но это обстоятельство позволяет увольнение только нескольких категорий военнослужащих.

Кто имеет право на увольнение

Уволиться с ВСУ по уходу за несовершеннолетним ребенком могут военные в следующих ситуациях:

если оба супруга служат в ВСУ, может уволиться только кто-то один;

уволиться могут военнослужащие-женщины;

могут уволиться и военнослужащие-мужчины, если мать ребенка умерла, пропала без вести, находится в пенитенциарном учреждении или лишена родительских прав.

Кроме того, если несовершеннолетних детей трое или больше— то уволиться со службы в ВСУ может как отец, так и иметь, без дополнительных условий или ограничений.