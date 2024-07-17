Оновлення військово-облікових даних, покарання за неточні дані

Військово-облікові дані в застосунку "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Внесення неправильних даних, зокрема неточної адреси, у військово-облікові документи, є порушенням військового обліку. Це порушення карається штрафом розміром понад 25 тисяч гривень.

Про це йдеться у матеріалі від "Новини.Pro".

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Під час оновлення військово-облікових даних деякі військовозобов’язані випадково чи спеціально вказували неправильні адреси.

У таких випадках територіальний центр комплектування надсилатиме повістки поштою на останню відому адресу, вказану в особовій справі військовозобов’язаного.

Покарання за неправильні адреси

Внесення неправдивих даних, зокрема неточної адреси, у військово-облікові документи вважається порушенням військового обліку.

Тому ТЦК у такій ситуації може ухвалити рішення про накладення штрафу розміром 25,5 тис. грн.

Нагадаємо, ми писали, як особам з інвалідністю, які стоять на військовому обліку, подати документи до ТЦК на відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, що пенсіонерів силових структур та митних органів хочуть зобов'язати ставати на військовий облік.