Оновлення військово-облікових даних, покарання за неточні дані

Неправильна адреса в оновлених даних — яким буде покарання
Внесення неправильних даних, зокрема неточної адреси, у військово-облікові документи, є порушенням військового обліку. Це порушення карається штрафом розміром понад 25 тисяч гривень.
Про це йдеться у матеріалі від "Новини.Pro".
Неточні дані у ВОД
Під час оновлення військово-облікових даних деякі військовозобов’язані випадково чи спеціально вказували неправильні адреси.
У таких випадках територіальний центр комплектування надсилатиме повістки поштою на останню відому адресу, вказану в особовій справі військовозобов’язаного.
Покарання за неправильні адреси
Внесення неправдивих даних, зокрема неточної адреси, у військово-облікові документи вважається порушенням військового обліку.
Тому ТЦК у такій ситуації може ухвалити рішення про накладення штрафу розміром 25,5 тис. грн.
Нагадаємо, ми писали, як особам з інвалідністю, які стоять на військовому обліку, подати документи до ТЦК на відстрочку від мобілізації.
Також ми повідомляли, що пенсіонерів силових структур та митних органів хочуть зобов'язати ставати на військовий облік.
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