Обновление военно-учетных данных, наказание за неточные данные

Военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+". Фото: Новини.LIVE

Внесение неправильных данных, в частности неточного адреса, в военно-учетные документы является нарушением военного учета. Это нарушение наказывается штрафом в размере более 25 тысяч гривен.

Об этом говорится в материале от "Новини.Pro".

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При обновлении военно-учетных данных некоторые военнообязанные случайно или специально указывали неправильные адреса.

В таких случаях территориальный центр комплектования будет отправлять повестки по почте на последний известный адрес, указанный в личном деле военнообязанного.

Наказание за неправильные адреса

Внесение ложных данных, в частности неточного адреса, в военно-учетные документы считается нарушением военного учета.

Поэтому ТЦК в такой ситуации может принять решение о наложении штрафа в размере 25,5 тыс. грн.

Напомним, мы писали, как лицам с инвалидностью, стоящим на военном учете, подать документы в ТЦК на отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, что пенсионеров силовых структур и таможенных органов хотят обязать становиться на военный учет.