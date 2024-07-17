Обновление военно-учетных данных, наказание за неточные данные

Неверный адрес в обновленных данных — каким будет наказание
Внесение неправильных данных, в частности неточного адреса, в военно-учетные документы является нарушением военного учета. Это нарушение наказывается штрафом в размере более 25 тысяч гривен.
Об этом говорится в материале от "Новини.Pro".
Неточные данные в ВУД
При обновлении военно-учетных данных некоторые военнообязанные случайно или специально указывали неправильные адреса.
В таких случаях территориальный центр комплектования будет отправлять повестки по почте на последний известный адрес, указанный в личном деле военнообязанного.
Наказание за неправильные адреса
Внесение ложных данных, в частности неточного адреса, в военно-учетные документы считается нарушением военного учета.
Поэтому ТЦК в такой ситуации может принять решение о наложении штрафа в размере 25,5 тыс. грн.
Напомним, мы писали, как лицам с инвалидностью, стоящим на военном учете, подать документы в ТЦК на отсрочку от мобилизации.
Также мы сообщали, что пенсионеров силовых структур и таможенных органов хотят обязать становиться на военный учет.
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