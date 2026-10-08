Невійськовозобов'язані жінки у списках Дії: як правильно провести звіряння

Робота з документами в ТЦК. Фото: Суспільне.Львів/suspilne.media/lviv

Електронне звіряння військового обліку через портал "Дія" може бутри проблематичним через технічні баги. Інколи до списків помилково потрапляють жінки, які не мають статусу військовозобов'язаних. Та навіть якщо це помилка, роботодавцям не варто чекати на оновлення алгоритмів, а оперативно подавати оновлені дані, щоб уникнути штрафів.

Про це повідомили експерти з кадрового обліку та трудового законодавства на порталі 7eminar, передає Новини.LIVE.

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Що робити у випадку проблеми з генерацією електронних списків

Під час формування зведених списків система інколи працює некоректно і підтягує в базу жінок-працівниць, які не підлягають військовому обліку. Через наявність зайвих записів кадровики не можуть сформувати правильний документ та успішно завершити процедуру електронного звіряння з територіальними центрами комплектування.

Ризики очікування та обов'язки роботодавця

Але фахівці застерігають бізнес, що ігнорувати таку помилку не треба. Найгірше, що можна зробити в такому випадку — це просто чекати, поки технічна підтримка "Дії" усуне збій і невійськовозобов'язані жінки зникнуть із реєстрів.

Обов'язок компаній вчасно звіряти списки персонального військового обліку жорстко закріплений у Порядку №1487, затвердженому урядом наприкінці 2022 року.

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Доки електронний інструментарій на порталі "Дія" не запрацює, підприємствам варто повернутися до звичайних листів до ТЦК.

Виконати вимоги Порядку №1487 можна двома надійними способами:

Дистанційно через пошту . Кадрова служба має сформувати паперові витяги зі списків і надіслати їх до відповідних ТЦК та СП, за якими закріплені конкретні працівники. Відправку слід здійснювати виключно рекомендованим листом через Укрпошту, обов'язково додаючи опис вкладення.

. Кадрова служба має сформувати паперові витяги зі списків і надіслати їх до відповідних ТЦК та СП, за якими закріплені конкретні працівники. Відправку слід здійснювати виключно рекомендованим листом через Укрпошту, обов'язково додаючи опис вкладення. Особисто у військкоматі. Відповідальний працівник підприємства бере повні списки і проводить їх фізичне звіряння безпосередньо в територіальному центрі комплектування за місцем знаходження або реєстрації самої компанії.

Відправка паперових витягів та фізичні візити залишаються абсолютно легітимними і безвідмовними інструментами виконання вимог закону.

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