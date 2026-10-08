Женщины, не подлежащие воинской службе, в списках «Дії»: как правильно провести сверку

Работа с документами в ТЦК. Фото: «Суспильне.Львов»/suspilne.media/lviv

Электронная сверка данных военного учета через портал «Дия» может оказаться затруднительной из-за технических сбоев. Иногда в списки по ошибке попадают женщины, не имеющие статуса военнообязанных. Но даже если это ошибка, работодателям не стоит ждать обновления алгоритмов, а следует оперативно подавать обновленные данные, чтобы избежать штрафов.

Об этом сообщили эксперты по кадровому учету и трудовому законодательству на портале 7eminar, передает Новини.LIVE.

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Что делать в случае проблем с формированием электронных списков

При формировании сводных списков система иногда работает некорректно и включает в базу данных женщин-работниц, не подлежащих воинскому учету. Из-за наличия лишних записей кадровики не могут сформировать правильный документ и успешно завершить процедуру электронной сверки с территориальными центрами комплектования.

Риски промедления и обязанности работодателя

Однако специалисты предупреждают бизнес, что игнорировать такую ошибку не следует. Худшее, что можно сделать в таком случае, — это просто ждать, пока техническая поддержка «Дии» устранит сбой и невоеннообязанные женщины исчезнут из реестров.

Обязанность компаний своевременно сверять списки персонального воинского учета строго закреплена в Порядке № 1487, утвержденном правительством в конце 2022 года.

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Пока электронный инструментарий на портале «Дия» не заработает, предприятиям следует вернуться к обычным письмам в ТЦК.

Выполнить требования Порядка № 1487 можно двумя надежными способами:

Удаленно по почте . Кадровая служба должна сформировать бумажные выписки из списков и отправить их в соответствующие ТЦК и СП, за которыми закреплены конкретные работники. Отправку следует осуществлять исключительно заказным письмом через «Укрпочту», обязательно прилагая опись вложения.

. Кадровая служба должна сформировать бумажные выписки из списков и отправить их в соответствующие ТЦК и СП, за которыми закреплены конкретные работники. Отправку следует осуществлять исключительно заказным письмом через «Укрпочту», обязательно прилагая опись вложения. Лично в военкомате. Ответственный сотрудник предприятия берет полные списки и проводит их физическую сверку непосредственно в территориальном центре комплектования по месту нахождения или регистрации самой компании.

Отправка бумажных выписок и личные визиты остаются абсолютно легитимными и надежными инструментами выполнения требований закона.

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