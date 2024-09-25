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Невикористана відпустка воїнів-строковихів — як отримати компенсацію

25 вересня 2024 20:36
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Гроші для солдатів строкової служби - компенсація за невикористану відпустку
Солдати строкової служби. Фото: "АрміяInform"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Солдати строкової служби, які не ходили у відпустку під час служби, мають право отримати за невикористані відпустки грошову компенсацію. Компенсація вираховується із розрахунку 30 календарних днів відпустки на рік.

Про це йдеться у матеріалі на сайті "АрміяInform".

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Строковикам дозволили отримувати компенсацію

В Україні 2024 року скасували строкову службу, замінивши її базовою військовою підготовкою.

Але частина громадян ще завершують строкову військову службу чи нещодавно її завершили.

2024 року в законодавстві відбулися зміни, як дозволили строковикам отримати грошову компенсацію. Для цього треба подати відповідну заяву.

Як вираховується компенсація за невикористану відпустку

Йдеться про компенсацію за невикористану відпустку під час проходження строкової служби.

Як відомо, військовослужбовці-строковики мають право на річну відпустку розміром 30 днів. Якщо ж військовий, який звільнився поточного року, не був у відпустці ні 2023-го, ні 2024 року, він може претендувати на компенсацію за 60 календарних днів відпустки.

Сума компенсація, йдеться у матеріалі, визначається за посадовим окладом військового — а також сюди враховуються різні доплати. Зокрема, 6000 гривень винагороди за особливості проходження військової служби.

Нагадаємо, ми раніше писали, які виплати отримують військовослужбовці строкової служби.

Також ми розповідали про соціальні гарантії для українських військовослужбовців.

ЗСУ відпустка Строкова служба військовослужбовці строковики

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