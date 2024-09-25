Деньги для солдат срочной службы – компенсация за неиспользованный отпуск

Неиспользованный отпуск воинов-срочников — как получить компенсацию
Солдаты срочной службы, не ходившие в отпуск во время службы, имеют право получить за неиспользованные отпуска денежную компенсацию. Компенсация рассчитывается из расчета 30 календарных дней отпуска в год.
Об этом говорится в материале на сайте "АрміяInform".
Срочникам разрешили получать компенсацию
В Украине в 2024 году отменили срочную службу, заменив ее базовой военной подготовкой.
Но часть граждан еще завершают срочную военную службу или ее недавно завершили.
2024 в законодательстве произошли изменения, как позволили срочникам получить денежную компенсацию. Для этого следует подать соответствующее заявление.
Как вычисляется компенсация за неиспользованный отпуск
Речь идет о компенсации за неиспользованный отпуск при прохождении срочной службы.
Как известно, военнослужащие-срочники имеют право на годовой отпуск в размере 30 дней. Если же освободившийся в текущем году военный не был в отпуске ни в 2023-м, ни в 2024 году, он может претендовать на компенсацию за 60 календарных дней отпуска.
Сумма компенсации, говорится в материале, определяется по должностному окладу военного — а также сюда учитываются разные доплаты. В частности, 6000 гривен вознаграждения за особенности прохождения военной службы.
Напомним, мы ранее писали, какие выплаты получают военнослужащие срочной службы.
Также мы рассказывали о социальных гарантиях для украинских военнослужащих.
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