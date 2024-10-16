Неправомірні накази в ЗСУ - процес оскарження

Військовослужбовці з командиром. Фото: "АрміяInform"

Термін дії скарги, яку подає військовослужбовець ЗСУ на ті чи інші дії командирів, відрізняються залежно від питань, що розглядаються. Найдовше, до двох місяців, розглядаються скарги на несплату грошового забезпечення.

Про це повідомила адвокатка Вікторія Доманська.

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Право на скаргу

Військовослужбовець ЗСУ має право на оскарження тих чи інших дій командирів, які він вважає неправомірними.

Термін розгляду скарги залежить від того, яка саме проблема вказана у скарзі.

Скільки розглядатимуть скарги

Так, в основному скарги мають бути розглянуті протягом одного місяця з дня подачі.

"Це, наприклад, можуть бути незаконні накази про притягнення до дисциплінарної відповідальності чи матеріальної відповідальності, покладення додаткових службових обов’язків, які не передбачені військовим статутом тощо", — пояснила Вікторія Доманська.

Але існує і виняток, коли процедура оскарження може тривати до двох місяців.

Це стосується несплати грошового забезпечення.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що робити, якщо командир відмовляє у відпустці.

Також ми повідомляли, як українським військовим оскаржити рішення ВЛК.