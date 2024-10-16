Неправомерные приказы в ВСУ – процесс обжалования

Военнослужащие с командиром. Фото: "АрмияInform"

Срок действия жалобы, которую подает военнослужащий ВСУ на те или иные действия командиров, отличаются в зависимости от рассматриваемых вопросов. Дольше всего, до двух месяцев, рассматриваются жалобы на неуплату денежного довольствия.

Об этом сообщила адвокат Виктория Доманская.

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Право на жалобу

Военнослужащий ВСУ имеет право обжаловать те или иные действия командиров, которые он считает неправомерными.

Срок рассмотрения жалобы зависит от того, какая проблема указана в жалобе.

Сколько будут рассматривать жалобы

Так, в основном жалобы должны быть рассмотрены в течение одного месяца со дня подачи.

"Это, например, могут быть незаконные приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности или материальной ответственности, возложении дополнительных служебных обязанностей, не предусмотренных военным уставом и т.д.", — пояснила Виктория Доманская.

Но существует и исключение, когда процедура обжалования может занять до двух месяцев.

Это касается неуплаты денежного довольствия.

Напомним, мы раньше писали о том, что делать, если командир отказывает в отпуске.

Также мы сообщали, как украинским военным обжаловать решение ВВК.