Неправомерные приказы в ВСУ – процесс обжалования

Незаконные действия командиров — сколько времени у солдат есть на жалобу
Срок действия жалобы, которую подает военнослужащий ВСУ на те или иные действия командиров, отличаются в зависимости от рассматриваемых вопросов. Дольше всего, до двух месяцев, рассматриваются жалобы на неуплату денежного довольствия.
Об этом сообщила адвокат Виктория Доманская.
Право на жалобу
Военнослужащий ВСУ имеет право обжаловать те или иные действия командиров, которые он считает неправомерными.
Срок рассмотрения жалобы зависит от того, какая проблема указана в жалобе.
Сколько будут рассматривать жалобы
Так, в основном жалобы должны быть рассмотрены в течение одного месяца со дня подачи.
"Это, например, могут быть незаконные приказы о привлечении к дисциплинарной ответственности или материальной ответственности, возложении дополнительных служебных обязанностей, не предусмотренных военным уставом и т.д.", — пояснила Виктория Доманская.
Но существует и исключение, когда процедура обжалования может занять до двух месяцев.
Это касается неуплаты денежного довольствия.
Напомним, мы раньше писали о том, что делать, если командир отказывает в отпуске.
Также мы сообщали, как украинским военным обжаловать решение ВВК.
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