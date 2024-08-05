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Незаконні накази командира — куди скаржитися військовому

5 серпня 2024 21:12
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Незаконні дії офіцерів, погрози солдатам - механізм скарг - куди звертатися військовим
Українські військовослужбовці. Фото: "Знай.UA"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Українські військовослужбовці, які проходять службу у Збройних силах України, мають право не виконувати незаконні накази командирів. Більш того, вони можуть поскаржитися на гарячу лінію Міноборони чи відправити скаргу на адресу міністерства.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Деякі військовослужбовці, які були мобілізовані під час воєнного стану, скаржаться не незаконні чи відверто злочинні дії та накази їхніх командирів.

У такій ситуації, пояснив юрист Сергій Богун, ці солдати мають право на законне оскарження цих дій.

"Подавайте скаргу згідно Дисциплінарного статуту ЗСУ", — підкреслив юрист.

Куди скаржитися солдатам

Правники пояснили, куди звертатися у такій ситуації.

По-перше, можна подати письмову скаргу до Міністерства оборони.

По-друге, військовослужбовець має право зателефонувати на гарячу лінію Міноборони за телефоном 0-800-50-04-42.

Нагадаємо, що у Сухопутних військах ЗСУ оголосили запуск системи зворотного звʼязку та оперативного реагування на будь-які проблеми та зловживання з боку працівників ТЦК та СП. Для цього вони опублікували гарячі лінії "телефонів довіри".

Додамо, ми раніше писали, як написати заяву про неправомірні дії співробітників ТЦК.

Міноборони ЗСУ військові скарги військовослужбовці

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