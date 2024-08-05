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Незаконные приказы командира — куда жаловаться военному

5 августа 2024 21:12
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Незаконные действия офицеров, угрозы солдатам – механизм жалоб – куда обращаться военным
Украинские военнослужащие. Фото: "Знай.UA"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Украинские военнослужащие, проходящие службу в Вооруженных силах Украины, имеют право не выполнять незаконные приказы командиров. Более того, они могут пожаловаться на горячую линию Минобороны или отправить жалобу в адрес министерства.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Некоторые военнослужащие, мобилизованные во время военного положения, жалуются на незаконные или откровенно преступные действия и приказы их командиров.

В такой ситуации, объяснил юрист Сергей Богун, эти солдаты имеют право на законное обжалование этих действий.

"Подавайте жалобу согласно Дисциплинарному уставу ВСУ", — подчеркнул юрист.

Куда жаловаться солдатам

Юристы объяснили, куда обращаться в такой ситуации.

Во-первых, можно подать письменную жалобу в Министерство обороны.

Во-вторых, военнослужащий имеет право позвонить по горячей линии Минобороны по телефону 0-800-50-04-42.

Напомним, что в Сухопутных войсках ВСУ объявили о запуске системы обратной связи и оперативного реагирования на любые проблемы и злоупотребления со стороны работников ТЦК и СП. Для этого они опубликовали горячие линии "телефонов доверия".

Добавим, мы раньше писали, как написать заявление о неправомерных действиях сотрудников ТЦК.

Минобороны ВСУ военные жалобы военнослужащие

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