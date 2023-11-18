Незаконний перетин кордону — скільки ухилянтів втекли з країни

Український прикордонник видивляється ухилянтів. Фото: ДПСУ

Багато українців після початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року пішли на фронт обороняти Батьківщину. Однак, на жаль, є й ті, які вирішили виїхати за кордон, до того ж вдаючись до незаконних дій. Прикордонники зафіксували близько 20 тисяч таких випадків.

Про це повідомляє BBC.

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Скільки ухилянтів виїхали за кордон

Зазначається, що після початку повномасштабної війни чоловіки від 18 до 60 років стали невиїзними з країни. Попри це ухилянти продовжують намагатися перетнути кордон, і деякі їхні спроби увінчалися успіхом.

За даними видання, з лютого 2022 року по кінець серпня 2023 року незаконно покинуло Україну 19 740 осіб.

Скількох ухилянтів вдалося спіймати

"Хоча ми не знаємо, як ті чоловіки втекли, ми знаємо, які методи використовували інші 21 113, яких спіймали під час спроби. Більшість — 14 313 — намагалися перетнути кордон пішки або вплав, а решта 6800 покладалися на офіційні документи, отримані шахрайським шляхом, із зазначенням підроблених звільнень, таких як сфабриковані хвороби", — йдеться в матеріалі.

Однак більшість українців, які незаконно перетнули кордон, приєдналися до своїх сімей, здобувають освіту або працевлаштувалися.

Нагадаємо, що прикордонники затримали ухилянтів під час спроби нелегально перетнути кордон України з Румунією. Вони намагалися перетнути річку Тиса на дитячих надувних колах. Також відомо, скільки їх було.