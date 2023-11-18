Незаконное пересечение границы — сколько уклонистов сбежали из страны

Украинский пограничник высматривает уклонистов. Фото: ГНСУ

Многие украинцы после начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года ушли на фронт оборонять Родину. Однако, к сожалению, есть и те, кто решил уехать за границу, к тому же прибегая к незаконным действиям. Пограничники зафиксировали около 20 тысяч таких случаев.

Об этом сообщает BBC.

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Сколько уклонистов выехали за границу

Отмечается, что после начала полномасштабной войны мужчины с 18 до 60 лет стали невыездными из страны. Несмотря на это, уклонисты продолжают пытаться пересечь границу, и некоторые их попытки увенчались успехом.

По данным издания, с февраля 2022 года по конец августа 2023 года незаконно покинуло Украину 19 740 человек.

Сколько уклонистов удалось поймать

"Хотя мы не знаем, как те мужчины сбежали, мы знаем, какие методы использовали другие 21 113, которых поймали во время попытки. Большинство — 14 313 — пытались пересечь границу пешком или вплавь, а остальные 6 800 полагались на официальные документы, полученные мошенническим путем, с указанием поддельных увольнений, таких как сфабрикованные болезни", — говорится в материале.

Однако большинство украинцев, незаконно пересекших границу, присоединились к своим семьям, получают образование или трудоустроились.

Напомним, что пограничники задержали уклонистов во время попытки нелегально пересечь границу Украины с Румынией. Они пытались пересечь реку Тиса на детских надувных кругах. Также известно, сколько их было.