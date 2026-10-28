Вчитель з Полтавщини, якого мобілізували попри відстрочку. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Вчителя з Полтавщини, якого мобілізували попри законне право на відстрочку, звільнили з військової служби. Майже рік чоловік разом із дружиною домагався скасування незаконного призову. Суд став на його бік, але навіть після цього довелося добиватися виконання рішення. До справи долучився Офіс Омбудсмана.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця.

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Мобілізований вчитель з дітьми. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Вчитель домігся звільнення

За словами Дмитра Лубінця, вчитель мав законне право на відстрочку від мобілізації, проте його все одно призвали до війська. Чоловік та його дружина майже рік намагалися домогтися скасування призову. Вони зверталися до суду та Офісу Омбудсмана, а сама справа набула розголосу в медіа. Її також розглядали на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

"Майже рік чоловік разом із дружиною намагалися домогтися справедливості. Вони зверталися до мене, до суду, шукаючи правового захисту", — розповів Дмитро Лубінець.

Після звернення до Офісу Омбудсмана до перевірки залучили Національну поліцію, Військову службу правопорядку та органи військового управління. У жовтні 2025 року відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною п'ятою статті 426-1 Кримінального кодексу України. Згодом суд визнав призов учителя протиправним, скасував наказ і зобов'язав військову частину звільнити чоловіка зі служби. Проте рішення суду виконали не одразу.

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"Однак виграти суд — ще не означало відновити справедливість. Рішення потрібно було виконати. Тому ми продовжували тримати ситуацію на контролі, доки не домоглися реального результату", — зазначив Дмитро Лубінець.

Зрештою, вчителя звільнили з військової служби. Він повернувся за місцем проживання та став на військовий облік.

Вчитель спілкується з дівчинкою у класі. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Лубінець закликав змінити систему мобілізації

Дмитро Лубінець наголосив, що історія вчителя свідчить про проблеми в мобілізаційній системі. За його словами, люди, які мають право на відстрочку, не повинні місяцями доводити це в судах і домагатися виконання судових рішень.

"Потрібні не лише реакції на окремі порушення, а системні зміни в мобілізаційних процесах. Відповідальність за них має бути на всіх рівнях військового управління", — заявив Дмитро Лубінець.

Омбудсман також звернувся до військового керівництва. Зокрема, він очікує від Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого управлінських рішень і посилення контролю, щоб випадки незаконної мобілізації не повторювалися.

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