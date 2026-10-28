Учитель из Полтавской области, которого мобилизовали, несмотря на отсрочку. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Учителя из Полтавской области, которого мобилизовали, несмотря на его законное право на отсрочку, уволили с военной службы. Почти год мужчина вместе с женой добивался отмены незаконного призыва. Суд встал на его сторону, но даже после этого пришлось добиваться исполнения решения. К делу подключился Офис омбудсмена.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.

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Мобилизованный учитель с детьми. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Учитель добился освобождения

По словам Дмитрия Лубинца, учитель имел законное право на отсрочку от мобилизации, однако его все равно призвали в армию. Мужчина и его жена почти год пытались добиться отмены призыва. Они обращались в суд и в Офис омбудсмена, а само дело получило огласку в СМИ. Его также рассматривали на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады.

"Почти год мужчина вместе с женой пытались добиться справедливости. Они обращались ко мне, в суд, ища правовой защиты", — рассказал Дмитрий Лубинец.

После обращения в Офис омбудсмена к проверке привлекли Национальную полицию, Военную службу правопорядка и органы военного управления. В октябре 2025 года сведения были внесены в Единый реестр досудебных расследований по части пятой статьи 426-1 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии суд признал призыв учителя противоправным, отменил приказ и обязал воинскую часть уволить мужчину со службы. Однако решение суда выполнили не сразу.

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"Однако выиграть суд — еще не означало восстановить справедливость. Решение нужно было исполнить. Поэтому мы продолжали держать ситуацию под контролем, пока не добились реального результата", — отметил Дмитрий Лубинец.

В итоге учителя уволили с военной службы. Он вернулся по месту жительства и встал на воинский учет.

Учитель общается с девочкой в классе. Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

Лубинец призвал изменить систему мобилизации

Дмитрий Лубинец подчеркнул, что история учителя свидетельствует о проблемах в системе мобилизации. По его словам, люди, имеющие право на отсрочку, не должны месяцами доказывать это в судах и добиваться исполнения судебных решений.

"Нужны не только реакции на отдельные нарушения, но и системные изменения в мобилизационных процессах. Ответственность за них должна лежать на всех уровнях военного управления", — заявил Дмитрий Лубинец.

Омбудсман также обратился к военному руководству. В частности, он ожидает от Главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого управленческих решений и усиления контроля, чтобы случаи незаконной мобилизации не повторялись.

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