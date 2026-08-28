Суд позбавив волі чоловіка, який за хабар спробував незаконно переправити людину за кордон

Прикордонник перевіряє документи у водія. Ілюстративне фото: ДПСУ

У Рівненській області судили мешканця міста Сарни, який сприяв незаконному переправленню чоловіка призовного віку через кордон поза пунктами пропуску. За скоєне суд призначив йому певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Сарненської окружної прокуратури.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, суд визнав доведеною вину жителя Сарненського району, який діяв за попередньою змовою та з корисливих мотивів. Зокрема, він сприяв незаконному переправленню через державний кордон України військовозобов’язаного чоловіка, організувавши його переміщення поза пунктами пропуску.

"Минулого року молодик прибув на мотоциклі до центру села Жадень Сарненського району, де забрав чоловіка та повіз його в напрямку державного кордону України, однак у селі Переброди їх виявили правоохоронці", — йдеться у повідомленні.

Також у прокуратурі повідомили, що за незаконне переправлення чоловіка через кордон обвинувачений повинен був отримати винагороду в розмірі 5000 доларів США.

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Під час розгляду справи в суді чоловік свою провину не визнав.

Рішення суду

Дубровицький районний суд призначив чоловікові покарання у вигляді восьми років позбавлення волі. Також йому на один рік заборонили обіймати посади на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій. Також суд постановив конфіскувати все належне йому майно, за винятком житла.

До моменту набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишили без змін. Як додали в прокуратурі, рішення суду ще не набрало законної сили та може бути оскаржене в апеляційному порядку.

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