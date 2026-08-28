Суд лишил свободы мужчину, который за взятку попытался незаконно переправить человека за границу

Пограничник проверяет документы у водителя. Иллюстративное фото: ГПСУ

В Ровенской области судили жителя города Сарны, который содействовал незаконной переправке мужчины призывного возраста через границу вне пунктов пропуска. За содеянное суд назначил ему определённое наказание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Сарненской окружной прокуратуры.

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Детали дела

Согласно материалам дела, суд признал доказанной вину жителя Сарненского района, который действовал по предварительному сговору и из корыстных побуждений. В частности, он способствовал незаконной переправке через государственную границу Украины военнообязанного мужчины, организовав его перемещение вне пунктов пропуска.

"В прошлом году молодой человек прибыл на мотоцикле в центр села Жадень Сарненского района, где забрал мужчину и повез его в направлении государственной границы Украины, однако в селе Переброды их обнаружили правоохранители", — говорится в сообщении.

Также в прокуратуре сообщили, что за незаконную переправку мужчины через границу обвиняемый должен был получить вознаграждение в размере 5000 долларов США.

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Во время рассмотрения дела в суде мужчина свою вину не признал.

Решение суда

Дубровицкий районный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы. Кроме того, ему на один год запретили занимать должности на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Кроме того, суд постановил конфисковать все принадлежащее ему имущество, за исключением жилья.

До момента вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде содержания под стражей оставили без изменений. Как добавили в прокуратуре, решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Как сообщали Новини.LIVE, в Ивано-Франковской области судили жительницу Нижнего Березова, которая передавала в Viber информацию о местах нахождения ТЦК. За содеянное суд запретил ей покидать Украину.

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