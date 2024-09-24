Нова директива забороняє примусово доставляти в ТЦК чоловіків віком 50-60 років

Перевірка документів співробітниками ТЦК. Фото: УНІАН

Забирати в ТЦК за допомогою патрулів, тобто "бусифікувати" чоловіків віком 50-60 років більше не будуть. Також не будуть мобілізувати обмежено придатних військовозобов'язаних віком до 25 років.

Про це у своєму Telegram повідомив нардеп Олексій Гончаренко.

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Повідомлення нардепа Гончаренка. Фото: Скриншот

Згідно з директивою МД КСВ 116/2/1/21409 все ще дозволяється примусово доставляти в ТЦК чоловіків віком від 25 до 49 років. А мобілізація військовозобов'язаних віком 50-60 років може відбуватися лише за мобілізаційним розпорядженням.

Крім того, прийнята директива, яка забороняє мобілізувати обмежено придатних чоловіків віком до 25 років. Міністерство оборони готує відповідний наказ.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер вважає, що більшість скандалів навколо ТЦК у регіоні роздмухуються блогерами і російською пропагандою.

У свою чергу, член профільного парламентського комітету Сергій Рахманін заявив, що саме з Одещини надходить більшість скарг і заяв щодо порушень з боку ТЦК.