Новая директива запрещает принудительно доставлять в ТЦК мужчин в возрасте 50-60 лет

Проверка документов сотрудниками ТЦК. Фото: УНИАН

Забирать в ТЦК с помощью патрулей, то есть "бусифицировать" мужчин в возрасте 50-60 лет, больше не будут. Также не будут мобилизованы ограниченно годные военнообязанные в возрасте до 25 лет.

Об этом в своем Telegram сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

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Сообщение нардепа Гончаренко. Фото: Скриншот

Согласно директиве МД КСО 116/2/1/21409 все еще разрешается принудительно доставлять в ТЦК мужчин в возрасте от 25 до 49 лет. А мобилизация военнообязанных в возрасте 50-60 лет может происходить только по мобилизационному распоряжению.

Кроме того, принята директива, запрещающая мобилизовать ограниченно годных мужчин в возрасте до 25 лет. Министерство обороны готовит соответствующий приказ.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер считает, что большинство скандалов вокруг ТЦК в регионе раздуваются блоггерами и российской пропагандой.

В свою очередь, член профильного парламентского комитета Сергей Рахманин заявил, что именно из Одесщины поступает большинство жалоб и заявлений по поводу нарушений со стороны ТЦК.