Підтвердження критичності підприємства 2026: як перебронювати працівників

Резерв+ та бухгалтерський облік. Фото: колаж Новини.LIVE

Через зміну правил бронювання підприємства мають підтвердити статус критичності до 1 вересня 2026 року. Експерти розповіли, чи потрібно скасовувати і переоформляти бронь від мобілізації персоналу перед подачею нової заявки в "Дії" та що робити компаніям, які змінили профільне міністерство.

Пояснення надала експерт з питань трудового права, військового обліку і бронювання Тетяна Донець, передає Новини.LIVE.

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Строки підтвердження бронювання працівників зриваються

Згідно з постановою Кабміну від 30 травня 2026 року № 692, підприємства можуть втратити статус критично важливих вже 1 вересня 2026 року, якщо не пройдуть відповідну перевірку.

Щоб зберегти бронювання для своїх працівників на весь попередньо затверджений період, компанії мали подати документи за спрощеною процедурою до 10 серпня. Ті, хто не встиг або не мав на це законних підстав, нині змушені збирати повний пакет документів для отримання нового рішення і робити це треба терміново, інакше з початком осені персонал залишиться без захисту від призову.

Якщо для стандартного розгляду закон відводить до десяти робочих днів, то для спрощеного механізму чітких термінів просто не існує. Чимало бізнесів, які відправили запити ще в липні, продовжують чекати. Деякі відомства обіцяли закрити всі питання до 15 серпня 2026 року, проте на практиці компанії часто отримують лише усні запевнення телефоном. Тим, кому пощастило більше, надсилають або абсолютно новий наказ про критичність на наступний строк, або звичайний лист із підтвердженням дії попереднього статусу.

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Що робити з бронюваннями людей після отримання рішення про перевірку

Дії кадровиків залежить саме від формату отриманої відповіді. Якщо підприємство має на руках нове рішення, а старе ще не втратило чинність, необхідно скористатися сервісом "Продовження бронювання працівників" на порталі "Дія".

Відповідь система генерує впродовж 24 годин. Експерти особливо підкреслюють, що попередньо анулювати чинну бронь не потрібно. Процес відбувається безперервно: роботодавцю достатньо пересвідчитися, що нова критичність внесена до реєстру, а старе бронювання ще діє, після чого просто подати заявку та перевірити оновлені дати в електронних документах підлеглих.

Нову критичність дав інший держорган — як діяти

Однак план дій міняється повністю, якщо нову критичність компанії присвоїв інший державний орган, а не той, що видавав попередню. Офіційні роз'яснення на порталі "Дія" вказують, що в такій ситуації функція автоматичного продовження стає недоступною. Підприємство спочатку виключають з Єдиного переліку за старою лінією, що автоматично скасовує всі попередні бронювання персоналу.

Відтак доведеться чекати, поки нове відомство внесе компанію до баз даних, і лише після цього подавати заявки на людей з нуля.

Дали не нове рішення, а лист-підтвердження про критичність

Найпростіша ситуація складається у роботодавців, які отримали не нове рішення, а лише лист-підтвердження про збереження чинної критичності до конкретної дати.

У такому випадку треба просто звірити терміни. Якщо бронювання співробітників діє, наприклад, до 15 листопада 2026 року, і лист підтверджує критичність компанії саме до цього дня, жодних додаткових рухів у "Дії" робити не треба. Проблеми виникають лише тоді, коли дати в реєстрі та в документі розбігаються.

Новини.LIVE писали про те, що бронь тимчасово захищає громадянина від призову, проте не звільняє його від виконання військово-облікових обов'язків, тому заброньований фахівець однаково може отримати повістку. Ігнорувати такі сповіщення не можна: ТЦК має повне право викликати працівника для звірки персональної інформації, перевірки паперів чи проходження медкомісії.

Новоприйняті співробітники можуть отримати тимчасову відстрочку тривалістю до 45 календарних днів із моменту підписання трудового договору. Юристи рекомендують керівникам надсилати списки на бронювання у перший же день найму, аби фахівець мав якомога більше часу на врегулювання всіх питань із військкоматом.